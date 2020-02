Sanremo 2020: ancora boom di ascolti nella quarta serata, ma la scena è tutta per la lite Morgan-Bugo (Di sabato 8 febbraio 2020) I due cantanti esclusi da Sanremo dopo l’abbandono di Bugo, che ha lasciato sul palco il solo Morgan, colpevole di aver cambiato il testo della canzone con accuse al collega. Il giorno dopo il colpo di scena dell’esclusione dal Festival di Sanremo di Morgan e Bugo si chiariscono i contorni della vicenda, con una pesante ‘lite da spogliatoio’ iniziata prima dell’entrata in scena. “Sulla scala per arrivare sul palco, Morgan ha iniziato a insultarmi. Ha attaccato mia moglie, mi ha dato del perdente, del figlio di… e quando ha iniziato la canzone con il testo cambiato, l’unica reazione che ho avuto è stata quello di andarmene”. Lo ha detto Bugo, cercando di fare chiarezza su quello che è successo ieri sera sul palco e che è costata la squalifica alla coppia. “La cosa più assurda è che sono qua a giustificare la mia buonafede nei ... 2anews

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -