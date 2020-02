ROMINA CARRISI/ "Mia sorella Ylenia? Preferisco non parlare di lei..." (Di sabato 8 febbraio 2020) ROMINA CARRISI è una delle figlie di Al Bano e ROMINA Power. Dopo Sanremo, lei e suo padre tornano in tv per un’intervista a Verissimo. ilsussidiario

anna26708027 : @CamillaDaddato Verissimo classe da vendere? @Romina_carrisi?? - nonfraledonne : Romina Carrisi oggi a Verissimo bellissima - sacrofanoo : ancora albano e romina carrisi -