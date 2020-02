Roma Bologna, De Leo felice: «Bravissimo Barrow» – VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo del Bologna Emilio De Leo ha parlato in conferenza stampa dopo il successo del Bologna sulla Roma all’Olimpico, grazie alla doppietta di Barrow e al gol di Orsolini. Le parole del collaboratore di Mihajlovic. «Voglio sottolineare anche la bontà del lavoro della società. Ci sono giocatori più esperti che stanno aiutando i giovani a crescere. Barrow è arrivato da poco ed è entrato subito nei nostri meccanismi. Bravo a lui e a chi lo sta aiutando. Schouten anche ha tanto margino e si applica molto in allenamento. Sta aggiungendo anche aggressività» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

socios : ?? Nelle prossime ore sorprenderemo un tifoso dell'AS Roma con 2 biglietti VIP per la partita di domani contro il Bo… - OfficialASRoma : L'unico giallorosso ad aver segnato una tripletta contro il Bologna è stato @MoSalah nel 2016-17 Altre curiosità… - ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? Bologna ??? Stadio Olimpico ? 20:45 CET Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaBologna -