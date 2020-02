Parma Gervinho: prove di pace, previsto un faccia a faccia (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Parma e Gervinho potrebbero presto sedersi ad un tavolo e provare a ricucire lo strappo avvenuto negli ultimi giorni di mercato La ferita sembra insanabile ma il patrimonio tecnico rappresentato da Gervinho è di quelli importanti ed è per questo che si sta provando a seppellire l’ascia di guerra e venirsi incontro. Il giocatore è destinato a concludere la stagione con il Parma, lo strappo ha lasciato il segno, ma il ds Daniele Faggiano sta cercando di aiutare tutte le parti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, è partita così un’operazione di ricucitura di cui si cominciano a vedere i primi effetti. Ora si prospetta un faccia a faccia chiarificatore. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

