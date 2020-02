Mimmo Schiavone addio, Salerno perde un pezzo di storia (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Lutto nella comunità salernitana. Nel tardo pomeriggio, all’età di 93 anni, si è spento Domenico (Mimmo) Schiavone. Artista poliedrico – imitatore, presentatore, attore di prosa, cinema e televisione – lascia costernati amici e familiari, tra cui le figlie Nunzia (nota presentatrice e attrice) e Antonella (attrice, laureata al Dams). In una intervista a Corradino Pellecchia per Cronache del Mezzogiorno, 6 anni fa, Mimmo Schiavone affermava: “Ho incominciato a calcare le scene nel 1935 a otto anni, al Teatro Verdi, nello spettacolo ‘L’Italia ha sempre vent’anni’, facendo il passo romano. Poi, mi sono fatto le ossa nelle feste di piazza, nei locali notturni, concorsi di bellezza, festival canori, che mi hanno portato in giro tra Salerno, Napoli e provincia. Alcune volte capitavano anche due impegni nella stessa ... anteprima24

