L’ultimo piano di Bolsonaro: convertire gli indigeni (Di sabato 8 febbraio 2020) Le classi politica, imprenditoriale e latifondista del Brasile hanno tradizionalmente considerato l’Amazzonia, che è una delle regioni del globo con la più alta densità di risorse naturali, alla stregua di un immenso bacino da sfruttare in maniera indiscriminata, incuranti delle conseguenze per l’ecosistema, del potenziale impatto sull’economia nel lungo termine, e degli interessi dei residenti ivi stanziati, che sono rappresentati in parte significativa dalle tribù indigene. Jair Bolsonaro ha riportato all’attualità la questione amazzonica, facendosi promotore di un’ambiziosa quanto controversa agenda liberalizzatrice che porrebbe le basi per uno sfruttamento più intensivo della regione, smantellando il già debole apparato legale di tutela per favorire le attività economiche della grande imprenditoria nazionale e multinazionale. Ma la trasformazione ... it.insideover

enpaonlus : L’ultimo circo degli animali a Milano: “Ci respingono tutti, cosa faremo?” - La Stampa - partenopeoswiss : RT @sechesi: Scritto prima di #RomaBologna, ma il succo resta lo stesso: sul piano puramente matematico, il Napoli per sperare di arrivare… - ROI05841958 : RT @sechesi: Scritto prima di #RomaBologna, ma il succo resta lo stesso: sul piano puramente matematico, il Napoli per sperare di arrivare… -