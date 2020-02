LIVE Scozia-Inghilterra 6-13, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: il calcio di Hastings riapre la partita! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINITA! Inghilterra batte Scozia 13-6. 80′ Possesso Scozia in fase difensiva, serve un miracolo ai padroni di casa. 79′ Hastings firma il 6-13, scozzesi pronti all’assalto finale disperato! 78′ calcio anche per la Scozia che prova l’assalto finale. 77′ Farrell va a bersaglio ed è vittoria Inghilterra! 13-3 per gli ospiti. 76′ Punizione per l’Inghilterra che va per i pali e può chiudere la partita. 75′ Il pallone scivola e non si può guadagnare terreno, il vento soffia forte e i lanci diventano inefficaci: fare meta è praticamente possibile solo per via di errori gravi. 74′ Si susseguono innumerevoli errori su continui calci da una parte e dall’altra: difficilissimo giocare con questo pallone così scivoloso. 72′ Trasformazione semplice per Farrell! 10-3 per ... oasport

