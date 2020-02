LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Quartararo primeggia. Valentino Rossi in crescita: “Bilancio positivo” (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SECONDA GIORNATA DI Test MotoGP 2020 A Sepang L’ANALISI DELLA SECONDA GIORNATA DI Test A Sepang LA CLASSIFICA DELLA SECONDA GIORNATA DI Test MotoGP: RISULTATI E TEMPI I PROMOSSI E I BOCCIATI DELLA SECONDA GIORNATA DI Test FABIO Quartararo SPINGE E METTE PRESSIONE A MARQUEZ IN DIFFICOLTA’ FISICHE LE DICHIARAZIONI DI Valentino Rossi: “BILANCIO POSITIVO, HO SEGUITO LE TRAIETTORIE DI LORENZO” LE DICHIARAZIONI DI ANDREA DOVIZIOSO: “NON SONO PREOCCUPATO, PERSO TEMPO PER LA CADUTA” LE DICHIARAZIONI DI MARC MARQUEZ: “MI SENTO MEGLIO RISPETTO A IERI” LE DICHIARAZIONI DI MAVERICK VINALES: “SONO CONTENTO DI QUESTA GIORNATA” LE DICHIARAZIONI DI FABIO Quartararo: “C’E’ POTENZIALE MA NON ABBIAMO UN PACCHETTO PERFETTO” VIDEO LE DICHIARAZIONI DI Valentino ... oasport

SebFerrari27 : RT @SkySportMotoGP: ?? Paddock live show ?? Alle 19.30 ?? In onda sul canale 208 ?? Per analizzare il Day-2 dei test a #Sepang #SkyMotori #Mot… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Paddock live show ?? Alle 19.30 ?? In onda sul canale 208 ?? Per analizzare il Day-2 dei test a #Sepang #SkyMotori #Mot… - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: ?? Paddock live show ?? Alle 19.30 ?? In onda sul canale 208 ?? Per analizzare il Day-2 dei test a #Sepang #SkyMotori #Mot… -