Leo Gassman, scopriamo il vincitore di Sanremo giovani 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Leo Gassman ha trionfato nella serata delle nuove proposte a Sanremo 2020. Il figlio d’arte ha battuto la bravissima Tecla. Adesso, però, sta cercando di trovare la propria strada. Non è più soltanto il giovane in cerca di talento, ma una persona che si è andato a prendere il successo, conquistandolo con i denti. «Ho avuto l’occasione di pubblicare il mio primo album intitolato Strike e questo è questo è come presentarsi alla gente – ha detto in conferenza stampa -. Spero di potermi far conoscere sempre a più persone, non potrei chiedere di più dalla musica e voglio usarla come strumento per fare del bene e portare positività». La vittoria di Leo Gassman a Sanremo giovani Leo Gassman ha avuto modo di pronunciarsi su un regolamento, quello per le nuove proposte di Sanremo 2020, che ha lasciato perplessi davvero tutti: «Non esiste una gara, i ragazzi e le nuove proposte già ... giornalettismo

