Le pagelle di Sanremo. Elodie 2, Mahmood lo ricordavo diverso. Bugo e Morgan 10 e lode, ci hanno svegliato (Di sabato 8 febbraio 2020) Amadeus 3Sanremo finisce alle. Mavaffanculo, corri.Fiorello 6Qualcuno gli spieghi che non siamo a un villaggio Valtour e che a una certa ci piacerebbe anche andare a dormire.Tiziano Ferro 4Tiziano, dopo gli scazzi con Fiorello, viene fatto cantare alle 22:08. E quindi torniamo a votarlo sullo show, che essendo basato sulle sue canzoni e su una scialbissima cover di Portami a ballare è assai insufficiente.Paolo Jannacci 7Un po’ come per la Angi, qui sotto, portare a Sanremo una canzone sui figli è un azzardo. Se poi a portarcela è un figlio d’arte, siamo quasi in zona autolesionismo. O meglio, saremmo, perché Paolo Jannacci è un artista vero e la canzone Voglio parlarti adesso commuove.Rancore 10Questa canzone è un codice, dice Rancore nella prima barra. Al terzo ascolto si cominciano a capire alcuni dei tantissimi riferimenti di cui ... huffingtonpost

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - stanzaselvaggia : Serata trionfale per Ghali e Diodato, disastro Francesca Maria Novello e Morgan. I voti della serata. - UgoBaroni : RT @zazoomblog: Le pagelle della prima serata di Sanremo 2020: Morgan e Bugo da 0 ma rubano la scena - #pagelle #della #prima #serata https… -