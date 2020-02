Lazio, Immobile ha cambiato tutto: dalla sfuriata con Inzaghi ai successi (Di sabato 8 febbraio 2020) Un girone fa Ciro Immobile discuteva con Simone Inzaghi. Oggi è il faro della squadra e la Lazio vola in alto Uno scontro che stava causando lo strappo definitivo, ma che poi ha cambiato radicalmente le cose in casa Lazio. Ciro Immobile, col Parma, aveva discusso animatamente con il tecnico biancazzurro, lo strappo sembrava essere definitivo. Le cose sono cambiate – come si legge su La Gazzetta dello Sport – e ora la Lazio continua a stupire: 25 i gol di Immobile in questo campionato, il numero 17 vuole trascinare ancora la sua squadra. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

