Helsinki e Oslo: gennaio senza NEVE , è la prima volta (Di sabato 8 febbraio 2020) Tra i tanti fenomeni insoliti di questo pazzo inverno eccone un altro: Helsinki (Finlandia) e Oslo (Norvegia) per la prima volta nella storia hanno dovuto fare i conti con un gennaio senza NEVE. Una configurazione barica assolutamente anomala ha fatto sì che le condizioni meteo risultassero prevalentemente stabili. senza il transito di perturbazioni e senza aria fredda, ovviamente non c'è stata NEVE. Per capire meglio i motivi di tutto ciò è opportuno dare un'occhiata alle anomalie nell'altezza geopotenziale a 500 hPa. Stiamo parlando della quota alla quale vengono raggiunti 500 hPa di pressione atmosferica. In un'atmosfera standard, riscontriamo tale valore di pressione a 5500 metri. Trattandosi di mappe che consentono la collocazione delle strutture bariche (depressioni e anticicloni) a tale quota, i valori di altezza sono variabili. Ciò che emerge dall'analisi ... meteogiornale

