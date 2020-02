Gelo Juve, monta la rabbia: “Esonero Sarri! Ora basta, va cacciato stasera”. E si invoca un nome… (Di domenica 9 febbraio 2020) I tifosi iniziano a stancarsi. Due sconfitte in tre settimane per la Juve, seconda esterna consecutiva e terza esterna nelle ultime cinque. Numeri che non si vedevano da tempo, numeri che fanno riflettere soprattutto coloro che hanno più a cuore i colori bianconeri: i tifosi appunto. monta la rabbia a caldo dopo lo stop in rimonta al Bentegodi contro il Verona. rabbia che nasce soprattutto dalla maniera in cui è maturata la debacle, arrivata in rimonta e dopo due ingenuità. A nulla basta il solito Ronaldo, secondo tanti tra quelli che Sarri dovrebbe ringraziare in quanto ha deciso da solo diverse partite. Per molti supporters, infatti, sono le individualità a fare la differenza in squadra e a portare i risultati. Sui social, come sempre, c’è un mix tra sdegno, delusione, ironia e tanto altro. C’è chi grida a gran voce la parola “esonero” senza paura di ... calcioweb.eu

