Flavio Ferro: chi è il fratello di Tiziano (Di sabato 8 febbraio 2020) Flavio Ferro è il fratello di Tiziano. E' nato nel 1991. Ha 29 anni. E' nato e vissuto a Latina. Ha una spiccata passione per la musica e suona la batteria. In passato, è stato anche uno dei suoi musicisti del tour. Oggi, 8 febbraio 2020, ha raggiunto l'amatissimo fratellone, al 'Festival di Sanremo 2020', in occasione della finalissima di stasera, 8 febbraio, in prima serata su Canale 5. Fiorello e Tiziano Ferro: il bacio a Sanremo 2020 (video) Flavio Ferro: chi è il fratello di Tiziano 08 febbraio 2020 18:28. blogo

SamperiB : Dalla regia mi dicono poco bono Flavio Ferro. - davided81 : Io ancora totalmente confuso dalla visione di Flavio Ferro, adesso come posso fare ad amare due persone della stessa famiglia? - sempreeconmarco : RT @tizianosmile1: Adesso finalmente posso dirlo: FLAVIO FERRO SEI UN GRAN FIGO. #Sanremo70 -