Festival di Sanremo 2020, la verità di Morgan sulla lite con Bugo: “Lui voleva liberarsi di me, ecco come sono andate le cose” (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan a notte fonda dà la sua versione del perché abbia deciso di mandare all’aria la partecipazione al Festival di Sanremo, consapevole che cambiando le parole del brano “Sincero” la squalifica era dietro l’angolo, mettendo a rischio Bugo: “Ma non fa niente, alla fine a me non interessa di essere qui dentro, mentre a lui sì”, ha detto a La Repubblica. L’attacco della canzone era rivolto al compagno di avventura che piano piano si sarebbe allontanato da Morgan, specie in seguito alle polemiche scatenate contro la Rai per le prove della cover del giovedì sera. Troppo poche le volte che avrebbero provato e con “gli spartiti sbagliati”. “Si, ho preso il testo originale e ne ho invertito il senso, ho semplicemente messo un sensore negativo e gliel’ho cantato. Lui si è spaventato ed è andato via. Ma poteva coglierne l’ironia”, ha detto il cantautore commentando la fuga di ... ilfattoquotidiano

sole24ore : #Sanremo2020, #Benigni porta il Cantico dei cantici: «È per chi si ama. A?prescindere dal genere» @sole24ore… - SanremoRai : 'Da regolamento, Bugo e Morgan sono squalificati dal Festival di Sanremo' #sanremo2020 - TIM_Official : ??Volare ooh ooh!?? Poco prima della nuova puntata del Festival @ElisaDospina ha fatto cantare tutta #Sanremo2020. Q… -