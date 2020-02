Classifica Coppa del Mondo femminile sci di fondo 2020: Therese Johaug amministra il margine dopo la sprint di Falun (Di sabato 8 febbraio 2020) La Coppa del Mondo femminile di sci di fondo ha visto andare in archivio la sprint tc di Falun: queste le graduatorie aggiornate dell’overall e delle classifiche sprint e distance, con la norvegese Therese Johaug che guida con ampio margine la generale e la distance su tutte le avversarie, mentre la slovena Anamaria Lampic difende la leadership nella sprint. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI DI fondo 2019-2020 1 Johaug Therese NOR 1575 2 NEPRYAEVA Natalia RUS 1167 3 WENG Heidi NOR 1052 5 DIGGINS Jessica USA 800 4 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 789 42 COMARELLA Anna ITA 101 46 SCARDONI Lucia ITA 72 48 LAURENT Greta ITA 67 74 BROCARD Elisa ITA 17 103 FRANCHI Francesca ITA 3 106 CANCLINI Alice ITA 2 Classifica DISTANCE Coppa DEL Mondo femminile SCI DI fondo 2019-2020 1 Johaug Therese NOR 896 2 WENG Heidi NOR 595 3 NEPRYAEVA Natalia RUS 471 4 OESTBERG ... oasport

infoitsport : Sci alpino, classifica Coppa del Mondo maschile 2019/2020 aggiornata dopo slalom Chamonix - infoitsport : Sci alpino, classifica Coppa del Mondo femminile 2019/2020 aggiornata dopo discesa Garmisch - sportface2016 : #Fisalpine | La classifica di Coppa aggiornata dopo lo slalom di #Chamonix -