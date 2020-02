A cena mangia un piatto di spaghetti che era rimasto fuori dal frigorifero per cinque giorni, muore durante la notte (Di sabato 8 febbraio 2020) Che sia fondamentale mangiare bene e sano questo lo sappiamo tutti e stare attenti a ciò che si mangia è il primo accorgimento per sentirsi bene. Il cibo va conservato sempre nel modo migliore perché è facile la proliferazione dei batteri che possono essere molto nocivi. E proprio questo è capitato ad un ragazzo che a cena ha mangiato un piatto di spaghetti che era rimasto fuori dal frigorifero per cinque giorni. Il ragazzo si è sentito subito male con i sintomi tipici di un’intossicazione alimentare: vomito e diarrea. Ma, nonostante questo grande malessere non ha pensato di andare al pronto soccorso ma si è messo nel letto pensando, probabilmente, che una sana dormita lo avrebbe fatto sentire meglio. E invece proprio durante la notte è morto. L’autopsia ha così accertato che il ragazzo ha perso la vita per avvelenamento provocato dal Bacillus cereus, un ... baritalianews

