VIDEO Fabio Quartararo comanda al mattino nel day-1 dei Test MotoGP a Sepang, Valentino Rossi insegue (Di venerdì 7 febbraio 2020) Yamaha Petronas al potere nella prima parte di questo day-1 di Test a Sepang (Malesia): Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, infatti, sono in vetta all’ordine dei tempi, gli unici ad aver infranto la barriera dell’1’59”. In particolare, il francesino è al comando, quando mancano poco meno di 4 ore al termine del turno, con il crono di 1’58″945, davanti al “Morbido” di appena 0″051. Valentino Rossi è attualmente in nona posizione sull’altra M1 con 624 millesimi di ritardo dal vertice. Asfalto malese che, fino ad ora, ha visto arretrati sia il campione del mondo in carica Marc Marquez che Andrea Dovizioso: lo spagnolo è solo 11° a 0″731 dal vertice sulla Honda; il forlivese è immediatamente dietro (12°) sulla Ducati a 0″826 dal leader (clicca qui per la cronaca). Di seguito il VIDEO: VIDEO Fabio Quartararo comanda al ... oasport

