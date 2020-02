Treno deragliato a Lodi, in che stato di salute è l’alta velocità in Italia? (Di venerdì 7 febbraio 2020) È il dicembre del 2005 quando viene inaugurata la prima linea dell’alta velocità Roma-Napoli. Quello di Lodi, il deragliamento all’alba di oggi del Treno Milano-Salerno in cui hanno perso la vita due macchinisti e sono rimaste ferite 31 persone, è il primo incidente avvenuto sulla linea dell’alta velocità in 15 anni di attività in Italia. Non è però il primo incidente che coinvolge un Treno “veloce”, tra casi di mal funzionamento dei sistemi di segnalamento e convogli spezzati. Esattamente un mese fa la celebrazione del 15esimo anniversario dell’incidente di Crevalcore: il 7 gennaio 2005, alle 12.53, un interregionale da Verona e un convoglio merci con putrelle di acciaio proveniente da Roma si scontrarono frontalmente nei pressi della stazione di Bolognina, sulla Bologna-Verona a binario unico: 17 le vittime. Due macchinisti in servizio, ... open.online

