Sinisa Mihajlovic, la bellissima notizia arriva dall’ospedale: “Forza campione!” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sinisa Mihajlovic è stato dimesso questa mattina dall’Istituto di Ematologia Seragnoli dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. E’ quanto si legge in una nota dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna-Policlinico di S.Orsola. Secondo i sanitari che lo hanno in cura: “Le condizioni del paziente sono molto buone”. Sinisa Mihajlovic era stato ricoverato “all’Istituto di Ematologia ‘Seragnoli’ per essere sottoposto a una terapia antivirale necessaria, come nel caso in oggetto, dopo il trapianto di midollo osseo da donatore”, aveva comunicato in una nota l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola la scorsa settimana. “I sanitari ritengono che la durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei ... caffeinamagazine

GuyTotti : RT @GiuseppeFalcao: Sinisa è uscito dall’ospedale e sta bene. Stasera probabilmente sarà in panchina. Dimentichiamoci per una volta quell… - Notiziedi_it : Sinisa Mihajlovic, finalmente la buona notizia: “Condizioni molto buone” - Piergiulio58 : Sinisa Mihajlovic, finalmente la buona notizia.???? -