Sinisa Mihajlovic dimesso dall’ospedale: quali sono le sue condizioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’ospedale Sant’Orsola ha comunicato che Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dopo una settimana di terapia antivirale: quali sono le sue condizioni. I tifosi del Bologna e tutto gli appassionati in questi giorni sono stati in apprensione per le condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo sta lottando da quest’estate contro la leucemia, una … L'articolo Sinisa Mihajlovic dimesso dall’ospedale: quali sono le sue condizioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

angelomangiante : Ci sarà #Mihajlovic in panchina stasera all'Olimpico. Sciolti gli ultimi dubbi, dopo essere stato dimesso oggi dal… - Talashnikov : Voi ridete ma alla fine l’unico allenatore degno che il Milan ha avuto dopo Allegri è stato solo Siniša Mihajlovic. UOMO/ALLENATORE VERO - ciccionocera95 : RT @angelomangiante: Ci sarà #Mihajlovic in panchina stasera all'Olimpico. Sciolti gli ultimi dubbi, dopo essere stato dimesso oggi dall'o… -