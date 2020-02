“Shoah: memoria, didattica e diritti”, incontro all’Unifortunato (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Lunedì 10 febbraio, a partire dalle ore 10.30, si terrà il quinto dei sette incontri programmati nell’ambito del laboratorio Shoah: memoria, didattica e diritti promosso dall’Università Giustino Fortunato e coordinato dal prof. Paolo Palumbo. Il tema del convegno, che si svolgerà nell’aula magna dell’ateneo, sarà “Thomas Mann e gli anni del nazismo”. Dopo i saluti del Magnifico Rettore Giuseppe Acocella, interverranno in qualità di relatori: Giuseppe Maccauro, docente Unifortunato e Domenico Conte, ordinario di storia della filosofia presso la Federico II di Napoli. La giornata sarà dedicata all’analisi dell’opera del grande autore tedesco, in grado di penetrare a fondo nelle pieghe della cultura della Germania e dell’Europa, negli anni convulsi in cui si affermano i ... anteprima24

