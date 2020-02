Sanremo 2020, Piero Pelù sbotta sul palco: “Mi vergogno di essere uomo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Piero Pelù sembra essere uno dei favoriti. Il suo inedito è piaciuto tantissimo, ma ancor di più la sua interpretazione di “Cuore matto” durante la terza serata, quella dedicata alle cover, in cui è l’Orchestra a votare. Con il lutto al braccio Dopo essersi esibito, nella serata di ieri 6 febbraio, Piero Pelù ha tenuto a dire la propria sui femminicidi sempre in crescita nel nostro paese. “Questa fascia -ha dichiarato indicando il lutto al braccio- è perché ogni tanto mi vergogno di essere un uomo” in riferimento al numero sempre più in crescita di donne che subiscono violenza e abusi. L'articolo Sanremo 2020, Piero Pelù sbotta sul palco: “Mi vergogno di essere uomo” proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

