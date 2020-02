Rita Pavone Commenta La sua Decima Posizione in Classifica a Sanremo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nonostante la sua grinta e il clamore suscitato nel pubblico, Rita Pavone non scala la vetta della Classifica parziale di Sanremo e si ferma in Decima Posizione. La sua Niente (Resilienza74) piace ma non troppo, verrebbe da dire. Raggiunta in Liguria dai microfoni e dalle telecamere di Vieni da me, Rita Pavone è stata ben contenta di Commentare questa Posizione. Posizione che non la preoccupa né spaventa, perché non era la cima della Classifica lo scopo della sua partecipazione sanremese. “Non sono qui per la Classifica“, ha detto Rita Pavone al pubblico del programma di Caterina Balivo. Nonostante la Decima Posizione, si dice entusiasta di essere a Sanremo a raccontare se stessa e i suoi anni, che non si sente per nulla addosso. Le preme trasmettere forza e emozioni – e c’è riuscita – a dispetto di quei 74 anni anagrafici che pare non le ... youreduaction

