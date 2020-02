“Quella piazza sarà sui vitalizi e i nostri ministri ci saranno”, dice Taverna (Di venerdì 7 febbraio 2020) La manifestazione del 15 febbraio a Roma, in piazza San Silvestro, sui vitalizi? “Ce l'ha chiesta la gente, c'è una grandissima voglia di partecipare” risponde la vicepresidente del Senato, la 5 Stelle Paola Taverna in un'intervista a Il Fatto Quotidiano. E aggiunge: “In piazza San Silvestro di fatto ci porterà la gente, lo ripeto. C'era una esigenza diffusa e l'abbiamo ascoltata” e comunque lei si augura anche che “i nostri ministri mi aspetto che vengano, numerosi” in quanto “sono innanzitutto portavoce del M5S”. Per Taverna, poi, quelli che si oppongono al taglio dei vitalizi “sono gli stessi che vorrebbero cancellare il Reddito di cittadinanza” mentre “la piazza sarà contro i vitalizi e per il sì nel referendum sul taglio dei parlamentari” mentre per tutto il resto “ci sono i tavoli a palazzo Chigi”. E al segretario del Pd Nicola Zingaretti che dice che quella piazza “è un ... agi

