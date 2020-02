Prescrizione, l’accordo “Lodo Conte bis” spacca la maggioranza: cos’è (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Lodo Conte bis“, cos’è l’accordo sulla Prescrizione che ha diviso la maggioranza di governo. Cosa chiedono i renziani e quale battaglia si potrebbe giocare in Senato senza l’appoggio d’Italia Viva. L’accordo “Lodo Conte bis” Dopo lotte e mille discussioni, l’accordo sulla Prescrizione è stato finalmente raggiunto, nonostante abbia avuto l’effetto di spaccare la maggioranza. Al “Lodo Conte bis” hanno detto sì Pd, M5s e LeU, mentre il secco no è arrivato – come si presupponeva – da Italia Viva. l’accordo, dal nome “Conte Bis“, specificano, non è stato un riferimento al presidente del Consiglio, ma al deputato di LeU – e avvocato – Federico Conte, e vuole stabilire una distinzione tra condananti e assolti con lo stop del decorrere della Prescrizione solo per i primi. Mentre lunedì 10 febbraio dovrebbe ... notizie

