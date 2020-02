Orario Brescia-Udinese e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sarà una giornata di capitale importanza, la ventitreesima, per la lotta per non retrocedere per quanto riguarda la Serie A 2019-2020 di calcio. Domenica 9 febbraio alle ore 15.00, per esempio, andrà in scena un delicatissimo Brescia-Udinese allo stadio Rigamonti. I lombardi, che stanno vivendo turbolenze importanti a livello di panchina e di classifica, ospitano i bianconeri friulani con la chiara intenzione di tornare a mettere punti in cascina, dopo diverse partite ben giocate ma dalle quali hanno estratto troppo poco. Dall’altra parte, invece, la squadra di mister Gotti vuole ripartire dopo il ko di domenica scorsa contro l’Inter. Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND TV — Brescia-Udinese sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in tv su DAZN1 (canale 209 di Sky). Si potrà seguire, quindi, su pc, tablet, smartphone e smart-tv. programma ... oasport

