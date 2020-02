Ora possiamo dirlo: questo Sanremo è brutto (Di venerdì 7 febbraio 2020) Amadeus e Georgina Rodriguez (foto: Daniele Venturelli/Getty Images) Anche ieri abbiamo fatto le due. Menzione speciale a chi è durato finché ha potuto. Cosa possiamo dire a quelli che non erano sintonizzati? Non sapete cosa vi siete persi? No, decisamente no, alla terza serata il Festival di Sanremo va a schiantarsi col pilota automatico. Eppure questa terza serata era iniziata bene, finalmente una speranza, una luce in fondo al tunnel: Fiorello non c’è, forse si chiude prima. Macché, già nel tardo pomeriggio circolavano scalette “fine pena mai” con chiusura alle 02:00. Quindi non era Fiorello il problema? Partiamo dall’inizio: alle 21 s’inizia coi big, la valletta (si può dire valletta?) mora è Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, bella e a suo agio come solo a chi non frega assolutamente nulla può sentirsi a suo agio. Andava tutto bene, la gara, i duetti, ... wired

