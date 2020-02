Omicidio Vannini: per Cassazione fu volontario, ora nuovo appello (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – Quello di Marco Vannini fu Omicidio volontario e per questo e’ necessario un nuovo processo di appello. “Annullare con rinvio ad altra sezione” la sentenza di secondo grado. Questa la richiesta del procuratore generale Elisabetta Ceniccola al termine della requisitoria davanti alla Prima Sezione penale della Corte di Cassazione di Roma, dove questa mattina iniziato il processo di terzo e ultimo grado sull’Omicidio del ventenne avvenuto nel 2015 a Ladispoli, sul litorale a nord di Roma. L'articolo Omicidio Vannini: per Cassazione fu volontario, ora nuovo appello proviene da RomaDailyNews. romadailynews

redazioneiene : Mancano poche ore: la sentenza sull'omicidio di Marco #Vannini questa volta farà dire “giustizia è fatta” a Marina,… - redazioneiene : +++OGGI LA CORTE DI CASSAZIONE SI PRONUNCERÀ SULL’OMICIDIO DI MARCO VANNINI. NOI SIAMO LÌ CON IL NOSTRO… - MediasetTgcom24 : Caso Vannini, Pg Cassazione: riaprire il processo, fu omicidio volontario #MarcoVannini -