Oggi ci sarà l’ultima parola della Cassazione sull’omicidio di Marco Vannini (Di venerdì 7 febbraio 2020) Inizialmente era stato condannato a 14 anni. La Corte d’Appello, invece, aveva ridotto la pena a 5 anni. Antonio Ciontoli, venerdì 7 febbraio, si presenterà di fronte alla Corte di Cassazione per l’ultimo grado del processo per la morte del giovane Marco Vannini. Quest’ultimo, fidanzato della figlia di Antonio Ciontoli (Martina), morì all’interno del bagno della casa dei suoceri, nella vasca da bagno. Le polemiche seguite a quel tragico 18 maggio 2015 riguardarono le modalità dell’omicidio, il ritardo nei soccorsi, le intercettazioni ambientali che mostravano una certa indifferenza rispetto all’accaduto nella famiglia Ciontoli. LEGGI ANCHE > Selvaggia Lucarelli: «Se schifare questo meccanismo significa difendere Ciontoli, io difendo Ciontoli» Cassazione Marco Vannini, il giorno della sentenza Poi, l’iter processuale che è stato molto ... giornalettismo

