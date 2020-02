Le vendite di Call of Duty: Modern Warfare migliori di quelle di Black Ops 4 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Call of Duty: Modern Warfare è stato il gioco più venduto del 2019 negli Stati Uniti, e ora Activision Blizzard ha condiviso maggiori dettagli sull'andamento del suo shooter.Come parte del report sugli utili della società, Activision Blizzard ha rivelato che le vendite di Modern Warfare sono aumentate di una "percentuale a due cifre" rispetto a Call of Duty: Black Ops 4 dell'anno precedente. Le vendite sono cresciute su PC e console. In particolare su PC, le vendite attraverso Battle.net sono aumentate del 50% rispetto a Black Ops 4.Inoltre, Activision Blizzard ha affermato che le vendite digitali per Modern Warfare ammontano a quasi il 50% di tutte le copie vendute. Questa è una buona notizia per il publisher, in quanto l'azienda guadagna di più da una vendita digitale rispetto a una vendita fisica che richiede un disco fisico e commissioni di distribuzione.Leggi altro... eurogamer

