La denuncia di un sindaco: "Novantenne tenuta in barella 12 ore al pronto soccorso di Pisa" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Diego Petrucci, sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia) ed esponente di FdI: "La nonna di mia moglie è stata tenuta per oltre 12 ore su una barella del pronto soccorso di Cisanello (Pisa). La Regione dovrebbe chiedere scusa a chi subisce queste cose" malasanità regione toscana pronto soccorso Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/02/07/la-denuncia-di-diego-petrucci-anziana-tenuta-10-ore-in-barella-al-pronto-soccorso-e-una-vergogna/Malasanità in Toscana"90enne per dodici oretenuta su una barella" Persone: Diego Petrucci Luoghi: Pisa ilgiornale

antoniettaciont : RT @LaVeritaWeb: «La Verità» denuncia la brochure che invita ad avere meno figli in nome dell'ambiente e Gianluca Galimberti (Pd) si scusa.… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: «La Verità» denuncia la brochure che invita ad avere meno figli in nome dell'ambiente e Gianluca Galimberti (Pd) si scusa.… - Simona53313767 : RT @LaVeritaWeb: «La Verità» denuncia la brochure che invita ad avere meno figli in nome dell'ambiente e Gianluca Galimberti (Pd) si scusa.… -