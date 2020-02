La bufala della sassaiola di Frosinone contro studenti cinesi per il Coronavirus (Di venerdì 7 febbraio 2020) Aggiornamento sulla presunta sassaiola di Frosinone: come riportato dal sito Pupia, dopo ulteriori approfondimenti condotti dalla Digos, è emerso che la notizia riportata lo scorso 4 febbraio sia in realtà una bufala. Il fatto non sussiste ed ora potrebbero esserci conseguenze per chi ha diffuso la fake news. Articolo originale del 4 febbraio Ci sono davvero tanti dubbi in queste ore a proposito della presunta sassaiola che ci sarebbe stata nella giornata di ieri a Frosinone, contro alcuni ragazzi cinesi che studiano presso l’Accademia di Belle Arti. Tutto sarebbe nato dal Coronavirus ed alcuni esponenti del PD hanno sfruttato l’occasione per parlare di razzismo, per certi versi alimentato anche da uscite in questo momento evitabili come quella di Ignazio La Russa che abbiamo prontamente trattato anche sulle nostre pagine nella giornata di ieri. Le smentite dopo i rumors ... bufale

Fabiano08050338 : @matteosalvinimi Mentre #Salvini continua a raccontare, ai fessi del bel paese, la sua verità, il Dipartimento del… - marlenaspieler : RT @mozzarella_dop: La #MozzarellaDOP protagonista all'#italiandesignday della #StockholmDesignWeek! Stasera all'Ist. Italiano di Cultura d… - Noovyis : (La bufala della sassaiola di Frosinone contro studenti cinesi per il Coronavirus) Playhitmusic - -