Inter Milan, il derby dei record: si va verso il tutto esaurito (Di venerdì 7 febbraio 2020) Inter Milan sarà la partita anche sugli spalti. Si va verso il tutto esaurito, San Siro sarà una bolgia Ibra contro Lukaku. Conte contro Pioli e un derby che promette spettacolo ovunque, anche sugli spalti. Sale l’attesa per il derby di Milano, i tifosi nerazzurri hanno preso letteralmente d’assalto i botteghini in vista di una delle gare più affascinanti. Sono stati venduti ben 75.000 biglietti – come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi -, si va praticamente verso il tutto esaurito. Per l’Inter sarà record di spettatori dopo 17 gare stagionali. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

