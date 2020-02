Incidente ferroviario, Anzalone e Bronzo: “Ognuno sensibilizzi il tema sicurezza” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Vincenzo Bronzo e Giuseppe Anzalone della Segreteria Filtcgil Av/Bn, in merito alla tragedia dell’Incidente ferroviario del treno Frecciarossa. Di seguito il comunicato: “In rappresentanza di tutti i lavoratori di Trenitalia e RFI del Sannio, esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglia dei colleghi Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo rimasti vittime nell’Incidente ferroviario avvenuto ieri. Speriamo fortemente che tali tragedie non si ripetano più e che il governo intervenga in maniera convinta sul tema della sicurezza. Perdere la vita sul posto di lavoro è una sconfitta di tutti. Ci auspichiamo che da subito, ognuno per le proprie competenze e responsabilità sensibilizzi quanto più il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, abbattendo tutti i rischi al massimo, investendo le giuste ... anteprima24

