Il governo si spacca sulla prescrizione, Conte lancia un messaggio forte (Di venerdì 7 febbraio 2020) Lo strappo annunciato da Italia Viva mette a rischio il governo sulla prescrizione. Il presidente del Consiglio, in un lungo post apparso su facebook, ‘striglia’ la maggioranza. “Gli italiani vogliono risposte concrete, non litigi. Tanti dossier sono aperti, non c’è tempo da perdere” Il premier Giuseppe Conte si rivolge alle forze della maggioranza che sostengono … L'articolo Il governo si spacca sulla prescrizione, Conte lancia un messaggio forte proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

