Huawei P40 Lite E è ufficiale: c’è Android, ma senza i servizi di Google (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il primo membro della famiglia dei P40 è ufficiale: si chiama Huawei P40 Lite E (Huawei Y7p) ed è uno smartphone economico, con Android ma senza i servizi di Google. Ecco le caratteristiche tecniche, il design, il software, le immagini e tutto quello che c'è da sapere su Huawei P40 Lite E. L'articolo Huawei P40 Lite E è ufficiale: c’è Android, ma senza i servizi di Google proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

geeklinkit : Le probabili specifiche del Huawei P40 Lite in versione europea - Tech4D_ : Huawei P40 è in uscita a fine Marzo: forse il 26, ma si attende conferma - Notiziedi_it : Le probabili specifiche del Huawei P40 Lite in versione europea -