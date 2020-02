Harry Potter: un nuovo parco a tema in arrivo a Tokyo? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Warner Bros. è in trattative per aprire un nuovo parco a tema dedicato a Harry Potter in Giappone, molto simile al Warner Bros. Tour di Londra. Dopo decenni di successo, Harry Potter continua ad appassionare i fan ed ecco che Warner Bros. è in trattative per aprire un nuovo parco a tema in Giappone, precisamente a Tokyo, per regalare ai fan un'ulteriore esperienza sui set dei film. Sembra che la nuova Harry Potter Experience sarà molto simile al Warner Bros. Tour di Londra, dove gli ospiti possono visitare i set e vedere da vicino numerosi particolari presenti nei film. Non è chiaro se uno di quei set di Londra verrà spedito a Tokyo, ma il rapporto attuale indica che non ci saranno spostamenti. Il nuovo parco ... movieplayer

offertagiorno : Chiavetta USB 32 GB Harry Potter - Memoria Flash Drive 3.0 Originale Harry Potter, Tribe FD137707 ?? Ora: 24.97€ |… - KarenMoraes12 : Nunca assisti Harry Potter - jvSalvador22 : @eskireet Nunca assisti/li Harry Potter -