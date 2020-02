Golf, European Tour 2020: Robin Sciot-Siegrist balza al comando dell’ISPS Handa Vic Open (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’European Tour è di scena in Australia in uno dei tornei più antichi del Nuovo Continente. Spazio all’ISPS Handa Vic Open (montepremi 1,5 milioni di dollari australiani), noto in passato come il Victorian Open. Lo storico torneo, nato nel lontano 1957, si svolge sui percorsi par 71 del 13° Beach Golf Links (Beach Course e Creek Course) di Geelong (Australia), e vede contemporaneamente impegnati uomini e donne nei rispettivi tornei. Al termine del secondo round troviamo in vetta Robin Sciot-Siegrist. Il francese guida la leaderboard con lo score di -14 (128 colpi) e vanta due lunghezze di margine sull’ australiano Travis Smyth. Terza piazza con -11 per i padroni di casa Matthew Griffin, Min Woo Lee, Jake McLeod e J.p. Morgan. -10 e top ten chiusa dallo spagnolo Alejandro Canizares, dal nordirlandese Jonathan Caldwell, e dagli australiani Jarryd Felton, Nick Flanagan, ... oasport

AnsaGolf : Eurotour: riecco McDowell, suo il Saudi International @Graeme_McDowell vince il Saudi International e torna al succ… - ilgolfonline_it : Effetto Ryder 2022: all’Italia il premio Best European Golf Destination 2019 - - GiornaleLORA : L'Italia batte Portogallo e Spagna, due nazioni a forte vocazione golfistica, e si laurea 'Best European Golf Desti… -