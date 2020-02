Frecciarossa deragliato, la rabbia dei ferrovieri in sciopero: “Ora non ci sentiamo più sicuri” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Incredulità, rabbia e smarrimento: i ferrovieri scioperano per due ore dopo il tragico incidente di Lodi, dove un Frecciarossa è deragliato provocando la morte di due macchinisti. "Prima di questo incidente avevo la certezza della sicurezza. Oggi devo sapere che, oltre a chi fa il lavoro, c'è anche qualcuno di esterno che lo certifica", sottolinea Giovanni Abimelech, segretario regionale Fit Cisl, intervistato da Fanpage.it. fanpage

SkyTG24 : Un #frecciarossa è deragliato vicino a #Lodi, il bilancio è di due morti e 30 feriti. Le prime immagini ?? - poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -