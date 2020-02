Eur spa: Chalet del Lago, iniziano lavori di recupero (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – Dureranno ancora quattro mesi i lavori di recupero e valorizzazione dell’edificio ‘Chalet del Lago’, la struttura in legno lamellare costruita alla fine degli anni Ottanta e considerata un progetto di indiscusso apprezzamento, in particolare per l’inserimento della volumetria nel paesaggio. Lo scrive in una nota Eur Spa. Eur SpA, proprietaria dell’immobile, all’esito di un lungo periodo di contenzioso e nelle more della definizione di rapporti contrattuali con il nuovo gestore della struttura a destinazione ricettiva/ristorativa, ha finalmente potuto procedere all’elaborazione di un progetto architettonico – realizzato in house con il supporto nella parte impiantistica e strutturale di importanti studi professionali – che e’ stato sottoposto all’approvazione della Soprintendenza Speciale Archeologica, Belle ... romadailynews

