Con Fiorello o senza, il Sanremo di Amadeus non conosce la sconfitta (Di venerdì 7 febbraio 2020) Chi si aspettava la caduta di Amadeus almeno nella serata di riposo di Fiorello, anche questa volta è rimasto deluso. I numeri sono altissimi, nonostante la strategia lecita della direzione artistica di protrarre la serata in ragione dello share. La gestione del conduttore è perfetta all'esterno. Un filo tumultuosa al suo interno con la lite Fiorello-Ferro sotto gli occhi di tutti. Relegato oltre la mezzanotte il 'franco tiratore' Tiziano. Il Sanremo di Amadeus non guarda in faccia a nessuno. fanpage

