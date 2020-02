Cicogna in arrivo per l’attrice Giulia Bevilacqua (Di venerdì 7 febbraio 2020) Giulia Bevilacqua darà presto un fratellino alla sua Vittoria, lo ha annunciato la stessa attrice sui social, condividendo uno scatto in compagnia della sua primogenita e il pancione bene in vista. A 40 anni darà alla luce un maschietto, frutto dell’amore con il giornalista Nicola Capodanno con cui è sposata da due anni. Una notizia che ha riempito di gioia il cuore di Giulia e quello di Nicola, ma che ha entusiasmato anche molte colleghe e amiche della futura mamma. Natasha Stefanenko, Valeria Graci, Alice Sabatini, Sarah Felberbaum, Miriam Leone, Cristina Marino, Alessia Marcuzzi, Nicoletta Romanoff, Martina Stella, Giorgia, Jane Alexander, Caterina Guzzanti, Serena Autieri, Valeria Solarino e Ambra Angiolini sono solo alcune di quelle che hanno voluto congratularsi con lei, inviando via social cuori e auguri. people24.myblog

