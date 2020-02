Airola, denunciate quattro maestre di un asilo privato (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le indagini sulla vicenda, sono iniziate lo scorso 2018, dopo che la mamma di una bambina di circa 3 anni, ha denunciato alle forze dell’ordine, le maestre di sua figlia, dichiarando che la piccola era stata chiusa al buio all’interno di una stanza, per essere punita e che più volte le aveva detto di essere stata maltrattata. Grazie a varie testimonianze e a delle intercettazioni audio, all’interno della struttura scolastica, gli inquirenti hanno scoperto la triste verità. Le quattro insegnanti utilizzavano abitualmente metodi violenti, per “educare” gli alunni. Lo hanno definito un metodo educativo. Schiaffoni, pizzichi, colpi in testa e punizioni. Si tratta di due donne di Airola, una di 44 anni e una di 26, una ventisettenne di Bucciano e una 24enne di ... bigodino

Airola denunciate Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Airola denunciate