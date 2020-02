Vado al massimo: il testo della canzone di Vasco Rossi cantata da Junior Cally a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Vado al massimo: il testo della canzone di Vasco Rossi cantata da Junior Cally e Viito a Sanremo 2020 Vado AL massimo – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 va in scena la serata delle cover e dei duetti. I cantanti in gara portano la loro cover di una canzone che ha fatto la storia del Festival e con loro degli ospiti d’eccezione. Junior Cally, che canterà con Viito, ha scelto la canzone di Vasco Rossi, Vado al massimo. Di seguito il testo: TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Vado al massimo Vado al massimo Vado al massimo Vado a gonfie vele A gonfie vele A gonfie vele Voglio proprio vedere E voglio proprio vedere E voglio proprio vedere Come va a finire Ahi ahi ahi ahi Voglio vedere come va a finire Andando al massimo senza frenare Voglio vedere se davvero poi Si va a finir male Meglio rischiare che diventare Come quel tale Quel tale che scrive ... tpi

