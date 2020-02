Tiziano Ferro protagonista di Sanremo 2020 tra lodi e polemiche (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tiziano Ferro è uno dei protagonisti indiscussi di questo Sanremo 2020, le sue numerose esibizioni hanno riscosso applausi ma anche qualche critica. Tiziano Ferro a Sanremo 2020 Indiscutibilmente talentuoso e amato da tutti, riesce a far commuovere sia per la sua bravura che per la sua modestia. Un cantante che tenta di stare “un passo indietro” rispetto ai grandi artisti ma nel frattempo, involontariamente, quasi li oscura. Ebbene, Tiziano Ferro è fuor d’ogni dubbio una delle figure più note di questo Sanremo 2020: è stato proprio Amadeus, il conduttore e il direttore artistico del Festival, che lo ha fortemente voluto per tutte e cinque le serate. Era già stato apprezzato per la sua volontà di devolvere in beneficenza il compenso frutto della sua partecipazione al Festival (per la quale si era parlato di 250.000 euro, anche se la cifra sarebbe leggermente più bassa), ... notizie

