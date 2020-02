Tiziano Ferro non ha rovinato niente, anzi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Saranno gli strascichi delle polemiche della vigilia. Saranno i postumi dell’ansia da prestazione per la settantesima edizione. Sarà (ricchiepoverianamente detto) tutto o forse niente, ma in queste serate un velo di affettazione sembra coprire l’Ariston mentre la spontaneità è scolorita dagli atteggiamenti di una televisione prudente. Perfino Fiorello, mattatore imprevedibile per antonomasia, pare muoversi con cautela dentro la cristalleria sanremese. Ma a squarciare il tessuto leggero che accarezza il palcoscenico del Festival arrivano un paio di occhi lucidi e belli. Gli occhi di Tiziano Ferro.“Un ciclone di verità sul Festival dell’affettazione”. Così ho sentito definire, a ragion veduta, il cantautore di Latina in uno scambio di opinioni mentre, da par mia, sottolineavo l’autenticità della commozione di ... huffingtonpost

trash_italiano : POSSO VOTARE TIZIANO FERRO? #Sanremo2020 - MarioManca : «Un po' non ce l'ho fatta, ma io lo volevo fare. Era il mio sogno, quindi chissenefrega». E io vorrei essere Amadeu… - _the_jackal : Questa cosa che Tiziano Ferro è tornato a cantare ci ricorda qualcosa #sanremo2020 -