Stranger Things: la quarta stagione sarà l'ultima e verrà divisa in due parti? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Per Stranger Things si avvicina la fine, la quarta stagione potrebbe essere l'ultima e Netflix potrebbe decidere di dividerla in due parti. La quarta stagione di Stranger Things potrebbe essere anche l'ultima, in più Netflix starebbe pensando di dividere in due parti la leg finale degli episodi così da prolungare la durata del finale della serie tv. Nessuna conferma da parte di Netflix, per il momento, ma le anticipazioni fornite da We Got this Covered indicherebbero che la quarta stagione di Stranger Things, attualmente in preparazione, potrebbe essere anche l'ultima. La seconda parte della stagione potrebbe essere indicata come stagione 5, ma sarà essenzialmente il proseguimento della storia narrata in quella che sembra essere davvero la stagione conclusiva della serie di successo. ... movieplayer

