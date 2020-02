Sanremo, Morgan minaccia di non esibirsi: "Continue azioni di sabotaggio" - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesca Galici Nuova polemica per Sanremo, stavolta innescata da Morgan che accusa l'organizzazione di aver sabotato la sua esibizione nella serata dei duetti Al festival di Sanremo 2020 non si fanno mancare nulla e dopo lo stuolo delle polemiche, le scuse pubbliche e le critiche alla durata eccessiva delle serate, ecco che arriva anche la protesta da parte di uno degli artisti in gara. Lui è Morgan, che in questi primi giorni a Sanremo ha tenuto tutt'altro che un basso profilo. L'ultimo episodio è una lettera aperta per la Rai, che i giornalisti hanno ricevuto alle 6.26 di questa mattina, con la quale Morgan minaccia di non esserci nella serata dei duetti. La stessa lettera è stata ricevuta anche da Stefano Coletta, direttore di Rai1. La missiva è firmata da un avvocato ma da più parti si ipotizza che sia stata scritta di suo pugno e che sia una presa di posizione da ... ilgiornale

repubblica : Sanremo 2020, la minaccia di Morgan: 'Continue azioni di boicottaggio, stasera niente esibizione' - cmdotcom : #Sanremo2020, scoppia il caso #Morgan: in dubbio la sua presenza sul palco - zazoomnews : Festival di Sanremo: Morgan minaccia di non esibirsi – VIDEO - #Festival #Sanremo: #Morgan #minaccia -