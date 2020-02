Sanremo, i Viito contro Salvini. Junior Cally porta le sardine sul palco - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Serena Pizzi  Ferro in polemica: "Sono tardi"Junior Cally stravolge il testo di Vasco. Il cantante dei Viito a Salvini: "Ok boomer". Georgina splendida in argento Dopo il grande successo delle prime due serate, Amadeus riparte più carico che mai. Alle 20.53 inizia così la terza serata della 70esima edizione del festival di Sanremo. Tutto è pronto, le luci sono puntate sul palco, l'Ariston muore dalla voglia di vedere i cantanti, gli ospiti e le vallette scendere dai quindici fatidici grandini. Questa serata è dedicata alle cover, ma prima di iniziare il conduttore non poteva che dedicare un pensiero e una preghiera per i due macchinisti morti questa mattina nel deragliamento del Frecciarossa all'altezza di Lodi. "Un pensiero alle vittime e alle famiglie delle vittime del grave incidente ferroviario di oggi a Lodi", dice Amadeus aprendo la terza serata della ... ilgiornale

themusicway_mag : Sanremo: Junior Cally canta Vado al massimo e cita le Sardine. In coppia con i Viito cambia il testo del brano di V… - rockolpoprock : Sanremo 2020, Vasco Rossi 'benedice' l'omaggio di Junior Cally e Viito. Video - mangabix97 : RT @marcoconterio: Il cantante dei Viito con OK Boomer scritto sulla mano È l'edizione di Sanremo più bella di sempre #Sanremo2020 #Sanrem… -